Auto vliegt over de kop op Kooiweg

Publicatie: zo 16 juni 2019 17.19 uur

JISTRUM - Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Kooiweg bij Jistrum. De bestuurder reed vanaf de Rijksstraatweg richting Jistrum en belandde met de wielen in de rechter berm. De auto botste vervolgens tegen een boom en een lantaarnpaal en kwam op de kop tot stilstand.

Zowel de brandweer van Drogeham, een ambulance als de politie werden om 16.29 uur gealarmeerd voor het ongeval. Bij aankomst van de brandweer was de man al uit het voertuig en werd hij behandeld door het ambulancepersoneel. Hij is later overgebracht naar het ziekenhuis.

