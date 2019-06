Dodelijk ongeval op N381 bij Oosterwolde

Publicatie: wo 12 juni 2019 21.58 uur

OOSTERWOLDE - Op de N381 bij Oosterwolde vond woensdagavond een dodelijk ongeval plaats. Een auto en vrachtwagen kwamen in botsing waarbij een vrouw om het leven is gekomen.

Door de aanrijding is de auto in de sloot naast de weg beland. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, ook de traumahelikopter is gearriveerd. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval volledig afgesloten.

