Microsoft stopt met ondersteuning voor Windows 7

Publicatie: vr 31 mei 2019 11.05 uur

LEEK - Hoe blijf je veilig werken?

Microsoft stopt in 2020 met ondersteuning van Windows 7. Lastig als je als bedrijf werkt met dit besturingssysteem, omdat hiermee de veiligheid van je bedrijf, je klanten en je bestanden gevaar loopt. Gelukkig biedt IT Company oplossingen waardoor jouw onderneming op tijd is voorbereid!

Je hoeft niet bang te zijn dat Windows 7 er op 14 januari 2020 van de één op de andere dag ermee ophoudt. Je zult het gewoon kunnen blijven gebruiken. Maar omdat er geen nieuwe updates meer komen, is je software niet meer beveiligd. Hierdoor is het gevoeliger voor virussen. En er kunnen ook lekken ontstaan en dat vinden hackers erg interessant.

Cyberaanval

Misschien herinner je nog de cyberaanval van 2017 met de ransomware WannaCry. Twee jaar geleden werd deze software op meer dan 230.000 computers in 150 landen geïnstalleerd, een ongekend grote aanval. Talloze bedrijven werden de dupe, ook grote namen als FedEx, Hitachi en Renault. Het kan dus iedereen overkomen.

Wat kan er gebeuren zonder Windows 7?

Als er een lek ontstaat, kunnen hackers ransomware (gijzelsoftware) op je systeem installeren dat je bestanden versleutelt. Vervolgens moet je losgeld betalen om de versleuteling op te heffen. Vaak in bitcoins, omdat de dader dan veel moeilijker te herleiden is. Misschien heb je al eens uitgerekend wat het kost als je systeem plat ligt. Bereid je onderneming daarom nu vast voor!

Hoe weet ik of ik gebruik maak van Windows 7?

Het is handig eerst even te bekijken of je daadwerkelijk gebruik maakt van Windows 7. Dat kun je controleren met de onderstaande stappen:

Gebruikt jouw computer Windows 7? Dan is het verstandig om nu alvast een oplossing te zoeken!

Gebruikt jouw computer Windows 7? Dan is het verstandig om nu alvast een oplossing te zoeken!

Oplossingen van IT Company

De makkelijkste oplossing is overgaan naar een nieuw besturingssysteem. Stap bijvoorbeeld over naar Windows 10. Mogelijk moet je dan wel al je hardware vernieuwen, vanwege de eisen dat het nieuwe besturingssysteem hieraan stelt.

Een mooie toevoeging daarbij is werken in de cloud. In de cloud-oplossing van IT Company maak je voor een vast maandbedrag gebruik van onder meer Office 365, met daarin de nieuwste office-programma’s. Ook profiteer je van deze voordelen:

Genoeg externe opslagruimte, zodat je altijd en overal bij je bestanden kunt.

Automatische updates, zodat je altijd de nieuwste en veiligste software hebt.

Continue monitoring, zodat je probleem al opgelost is voordat jij merkt dat het er was.

Een helpdesk die 24/7 voor je klaar staat, als er wél iets gebeurt.

AVG-proof dankzij de veilige twee-factor authenticatie en wachtwoordbeleid.

Het regelen van de cloud-oplossing wordt geregeld van a tot z, zodat je daar geen zorgen over hebt.

