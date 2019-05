'Acht miljoen voor cultuuromslag Smallingerland'

Publicatie: wo 15 mei 2019 12.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil 8 miljoen euro steken in het verbeteren van haar dienstverlening. Al lange tijd zijn er signalen dat het contact met inwoners, ondernemers en instellingen te wensen overlaat. In het coalitieakkoord was een verbetering van de dienstverlening al één van de speerpunten.

Er is een plan van aanpak gemaakt dat de komende twee jaar tot uitvoering moet komen. Doel is om de organisatie te verbeteren. Die volgens het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders te lang en te veel intern gericht is geweest en sluit daardoor onvoldoende aan op een veranderende samenleving.

Met de investering van acht miljoen euro, besteedt over verschillende jaren en verschillende processen en werkzaamheden binnen de organisatie, moet er in het gemeentehuis een cultuuromslag ontstaan. ‘Onze ambitie is om na drie jaar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener te zijn die werkt vanuit de klant en omgevingsvraag. De digitale dienstverlening is ingericht waarbij wij op basis van feiten in staat zijn om mee te bewegen met veranderende omstandigheden en in staat zijn dienstverlening mee te laten veranderen’, aldus het raadsvoorstel.

Over twee weken staat het beleidsstuk op de agenda van de gemeenteraad. In de Ronde Tafelbijeenkomst van afgelopen dinsdag gaven enkele partijen al aan graag meer informatie te willen hebben, gezien de forse investering.