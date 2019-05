Marching Day in Burgum: zeer geslaagd

Publicatie: zo 12 mei 2019 15.21 uur

BURGUM - Zo fris als het was op Koningsdag, zo mooi was het weer op Marching Day in Burgum. Om 14.00 uur begon deze eerste Marching Day met het ‘Groot’ Pasveerkorps uit Leeuwarden. Met in totaal zo’n 50 dames en heren trapten zij af; geen koperwerk, maar met slagwerk, dwarsfluiten, piccolo's en lyra's. Met een prachtige muzikale parade trok Groot Pasveer vanaf het Bulthuisplein richting de Schoolstraat. Dit alles onder toeziend oog van de vele toeschouwers die aanwezig waren.

Ook het 30-koppige Jong Pasveer voegde zich toe aan het Groot Pasveerkorps tijdens de muzikale shows en samen speelden zij moderne popmuziek, maar ook zeker de ‘klassiekers’ kwamen aan bod. ‘Heel strak, genoten’, ‘uniek’, ‘super professioneel’, ‘wat een geweldige show’, aldus de aanwezigen. Ook Pasveer zelf was zeer enthousiast: zij willen graag weer eens in Burgum langs komen.