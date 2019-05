Tractor uitgebrand in Oudega

Publicatie: vr 10 mei 2019 09.20 uur

OUDEGA - Aan de Sânbuorren in Oudega is vrijdagochtend een tractor volledig uitgebrand. De bestuurder rook tijdens het rijden en heeft de tractor direct aan de kant gezet. Toen hij op onderzoek was naar waar de brandlucht vandaan kwamen de vlammen er al snel uit. De brandweer van Burgum werd om 8.51 uur gealarmeerd voor de brand. Bij aankomst van de brandweerlieden stond de tractor in vuur en vlam.

De brandweer heeft het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting. De tractor is helemaal afgebrand en afgevoerd, de gemeentereiniging is ter plaatste geweest om het wegdek schoon te maken.

FOTONIEUWS