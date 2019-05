Plannen industrieterrein Sanjesfjild niet on hold

Publicatie: do 09 mei 2019 15.33 uur

OENTSJERK - De plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk worden niet 'on hold' gezet. Dat heeft het college van B&W dinsdag besloten. Dorpsbelangen Oentsjerk had een verzoek ingediend om de ontwikkeling tijdelijk stop te zetten. Er zou volgens Dorpsbelangen te veel verdeeldheid in het dorp zijn.

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel heeft nu besloten om het raadsvoorstel door te laten gaan. De gemeenteraad zal het voorstel - naar verwachting - nog voor de zomervakantie behandelen.