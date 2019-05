Dit jaar geen Oldtimerfestival in Twijzelerheide

Publicatie: zo 05 mei 2019 16.17 uur

TWIJZELERHEIDE - Na 10 edities is het (voorlopig) gebeurd met het Oldtimerfestival in Twijzelerheide. De organisatie maakte deze week via hun Facebook pagina bekend dat ze dit jaar geen festival organiseren. "Doordat het evenement vaak rond de vakantie periode is, is het voor ons moeilijk te plannen" vertelt de organisatie. "De drukte die er ieder jaar bij komt kijken om zo'n grootschalig evenement te organiseren, vraagt heel veel van het bestuur en de vrijwilligers."

Een definitief einde komt er niet aan het populaire oldtimerfestival in de heide. "We beraden ons nog op een eventueel vervolg in een andere vorm in 2020", meldt de organisatie. "Maar hoe dat er uit gaat zien, daar kunnen we nog geen mededelingen over doen."