Auto in de sloot langs Tolhekbuurt in Nij Beets

Publicatie: za 04 mei 2019 22.57 uur

NIJ BEETS - Op de Tolhekbuurt in Nij Beets vond zaterdagavond omstreeks 21.00 uur een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder kwam door onbekende oorzaak in de berm terecht en raakte de macht over het stuur kwijt. Hierdoor belandde de bestuurder en zijn bijrijder met de auto in de sloot.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de personen te controleren op verwondingen. Uiteindelijk bleek dat alle betrokkenen met de schrik vrijgekomen waren. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.

