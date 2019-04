Regenachtige Koningsdag 2019 Dokkum

Publicatie: za 27 april 2019 16.50 uur

DOKKUM - Om 10.00 uur begon Koningsdag in Dokkum traditioneel met de Aubade op De Zijl. Vanwege het regenachtige weer waren er maar een handje vol mensen naar De Zijl getogen voor de Aubade. Na de opening sprak burgemeester Haijo Apotheker de mensen toe. Vreemd genoeg ontbraken zoals gewoonlijk de gedecodeerden op het bordes van het Stadhuis. Na een welkomswoord van de burgemeester werden het Wilhelmus en het Fryske volkslied gezongen, onder leiding van fanfare Oranje Dokkum.

's Morgens viel de vrijmarkt in het centrum van Dokkum compleet in het water. In de loop van de middag stopte het met regenen en brak de zon door, waardoor het publiek massaal de binnenstad opzocht. Naast de vrijmarkt waren er ook diverse optredens op het programma en was er de badeendjesrace rond het Grootdiep.

