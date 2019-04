Ziekenhuis Nij Smellinghe houdt 'open dag'

Publicatie: di 09 april 2019 10.13 uur

DRACHTEN - Zaterdag 13 april 2019 van 10.00 tot 15.00 uur opent het Drachtster ziekenhuis haar deuren. En kan iedereen, jong en oud, kennismaken met het ziekenhuis. Bezoekers krijgen de unieke gelegenheid om ook achter de schermen te kijken, bijvoorbeeld bij de nieuwe CT-scan en in de operatiekamer. En ook zelf te doen en te ervaren.

Durfal volgt live-verslag van een operatie

Hoe neem je een kopje koffie mee als je op krukken loopt of rijd je in een rolstoel. En een toastje smeren als je slecht ziet, is toch een uitdaging. Onze medewerkers laten bezoekers graag kennismaken met hun werk en het ziekenhuis. Met een rijsimulator ervaren bezoekers hoe het is om ‘onder invloed’ van medicijnen achter het stuur te zitten. En in het laboratorium kan er worden geoefend met bloedprikken op een prikarm. De echte durfal volgt live-verslag van een knie-, voet- en heupoperatie.

Ontsnappen van de Spoedeisende Hulp

Kinderen kunnen via een prijsvraag de naam voor de nieuwe knuffel van de Kraam- en Kinderafdeling bedenken. Meedoen aan een speurtocht door het ziekenhuis. Of ontsnappen op de Spoedeisende Hulp uit twee mini escaperooms. Bij de Apotheek is het mogelijk om pillen te maken en tubes te vullen. Ook zijn de traumaheli en de ambulances aanwezig.

Nieuwe collega

Tijdens de Open Dag is er alle mogelijkheid om kennis te maken met de diverse afdelingen en specialismen. En vragen te stellen over de mogelijkheden van werken en leren bij Nij Smellinghe.

Twee routes

Om niks te missen van de verschillende poliklinieken en afdelingen, zijn er twee verrassende routes samengesteld. Route A en B leiden langs alle activiteiten. De routes worden aangegeven op borden bij de hoofdingang, polikliniekingang en door het ziekenhuis. Een plattegrond wordt uitgedeeld. Alle routes zijn geschikt voor kinderen en rolstoelgebruikers

Praktische informatie

De Open Dag is op zaterdag 13 april van 10.00 tot 15.00 uur in ziekenhuis Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1 in Drachten. Bezoekers worden aangeraden om met het Openbaar Vervoer te komen of op de fiets. Parkeren is tijdens de Open Dag gratis op het parkeerterrein ziekenhuis Nij Smellinghe.