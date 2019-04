Mishandeling om plassende en poepende katten

Publicatie: do 04 april 2019 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een ruzie om katten die een bank hadden bevuild, mondde op 23 april vorig jaar uit in een mishandeling. Een 67-jarige Drachtster moest zich donderdag voor de politierechter verantwoorden. De man kwam niet opdagen. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht: als goede buur had de dochter van de Drachtster aangeboden om op de katten van de buren te plassen. Toen de beesten op de bank van de vrouw hadden gepoept en geplast, wilde ze een schadevergoeding van de buurman.

‘Leugenachtige verklaring’

De buurman wilde echter niet over de brug komen en de vrouw haalde haar vader erbij, de verdachte. Die gaf de buurman een vuistslag in het gezicht. Volgens hem stond de buurman met een mes voor hem. ‘Een kennelijk leugenachtige verklaring’, volgens de officier van justitie. De rechter dacht er ook zo over. De Drachtster kreeg een boete van 500 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week.