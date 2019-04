Bochtafsnijding Holwerd-Ameland voldoet nog niet

Publicatie: wo 03 april 2019 12.02 uur

HOLLUM - De veerperikelen voor Ameland zijn ook met de nieuw gebaggerde bochtafsnijding tussen Holwerd en het waddeneiland niet meteen voorbij. De eerste testdagen stemmen niet tot vrolijkheid.

Het blijkt dat twee boten elkaar in het net gebaggerde kanaal niet kunnen passeren. Dat baart directeur Ger van Langen van Wagenborg grote zorgen. "We moeten aan het begin en eind van de doorsteek op elkaar wachten. Dit veroorzaakt meer vertraging."

Wanneer de doorsteek op de contract diepgang en breedte wordt opgeleverd, zegt Van Langen, zal dat zeker substantiële tijdwinst opleveren. Dat is nu nog niet het geval. "Nu is de diepgang minder dan de rest van de vaargeul en is de breedte, met name tussen de boeien, te smal."

Rijkswaterstaat biedt de geul aan zoals hij nu is. Er is op 60 meter breedte gebaggerd, maar de betonning heeft ook ruimte nodig. Dan blijft er 50 tot 55 meter vaarbreedte over, rekent Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat Noord-Nederland voor. Volgens RWS voldoet de bochtafsnijding aan de eisen. RWS blijft baggeren, als regulier onderhoud van de vaargeul.