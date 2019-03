Tijnje speelt Iepenloftspul Mama Mia

Publicatie: zo 31 maart 2019 12.40 uur

TIJNJE - Na ‘Jesus Christ Superstar’, ‘Kapitein Bree’ en ‘Spetters’ zal er in 2019 wederom een Iepenloftspul in De Tynje worden opgevoerd.

Ditmaal is gekozen voor de voorstelling ‘Wit jim Mem it wol!’.

‘Wit jim Mem it wol!’ is een vrije bewerking van de wereldberoemde musical Mamma Mia en staat bol van dans, muziek en een flinke dosis humor. Geheel in het Fries en op bekende klanken van ‘die ene’ alom bekende Zweedse popgroep uit de jaren tachtig wordt het publiek getrakteerd op een verhaal-met-een-knipoog dat zich afspeelt op de Ulesprong in Tynje.

De unieke locatie rondom de Theeschenkerij en het natuurlijke decor van een ondergaande zon met de Heafeart en de Boarn op de achtergrond zullen garant staan voor een bijzonder schouwspel.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Via de website www.iepenloft.frl kunnen kaarten besteld worden. De voorstellingen vinden plaats op 22, 24, 25, 28, 29 mei en 1 juni 2019.