Inbreker slaat getuige neer bij vlucht

Publicatie: vr 29 maart 2019 11.28 uur

SURHUISTERVEEN - Bij de poging om een inbreker op heterdaad aan te houden werd op 10 maart een getuige van de inbraak hard tegen zijn hoofd geslagen en viel door de klap tegen de grond. Het gebeurde allemaal in de nacht van zaterdag op zondag bij een horecagelegenheid aan de Kolk in Surhuisterveen. De politie maakt het misdrijf nu bekend in de hoop dat getuigen zich melden.

In de bewuste nacht werd rond 5.00 uur met een stoeptegel het raam van de toegangsdeur kapot geslagen. De inbreker ging vervolgens door het kapotte raam naar binnen. De inbraak werd gezien door een getuige. Toen de inbreker weer naar buiten kwam, werd hij door de getuige vastgegrepen. De inbreker verzette zich en sloeg de getuige tegen zijn hoofd. Door de klap viel hij tegen de grond en liet hij de inbreker los waarna deze weg kon vluchtten. De inbreker heeft het pand doorzocht maar niets gestolen.

Bewakingscamera's maakten opnames van de verdachte. Zijn gezicht is hier niet duidelijk op te zien maar wel zijn kleding en signalement. Op de jas van de inbreker zat boven op de linker mouw een opvallend embleem. Op de rug van de jas waren twee tekens aangebracht in de vorm van de letter E.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er ingebroken werd in de horecagelegenheid. De eerste inbraak was op woensdag 20 februari omstreeks 22.00 uur. Het politie onderzoek naar de identiteit van de daders heeft tot nu toe niets opgeleverd. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze man denken te (her) kennen of weten waar hij verblijft.