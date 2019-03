Amazone gewond na val van paard in Wetsens

Publicatie: za 23 maart 2019 16.56 uur

WETSENS - Een amazone is zaterdagmiddag gewond geraakt na de val van haar paard in een weiland in Wetsens. Naast politie en ambulance kwam tevens het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer.

Na de eerste behandeling ter plaatse is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd al snel duidelijk dat ze niets gebroken had. Wel had ze last van een flink pijnlijke schouder.