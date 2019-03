Techniek Tastbaar in Burgum

Publicatie: vr 22 maart 2019 18.01 uur

BURGUM - Techniek Tastbaar in Burgum

Het aantal vacatures in de techniek stijgt. Dat klinkt goed! Toch blijkt het erg lastig voor de bedrijven om goede technische mensen te vinden. Leerlingen komen van jongs af aan veel te weinig in aanraking met techniek en kiezen te weinig voor een technische opleiding.

Van de autogarage om de hoek tot een boorplatform in de Waddenzee en een biologisch zuivelbedrijf of bijvoorbeeld het ziekenhuis: techniek is overal en overal zijn technici nodig. Wie kiest voor een loopbaan in de techniek heeft grote kans om een baan op eigen niveau en binnen het eigen vakgebied te vinden en kan rekenen op een mooi startsalaris en goede carrièrekansen. Maar hoe kun je jongeren enthousiasmeren voor de techniek? De TechNetkringen in Noord-Oost Friesland, een samenwerkingsverband van scholen en ondernemers hebben de handen ineen geslagen, want ondanks deze positieve berichten is het beeld dat leerlingen hebben van techniek beperkt. Projectleider John van Mierlo zegt: “We willen als ondernemers en docenten de leerlingen inzicht geven in de vele mogelijkheden die techniek biedt. Door het te ervaren kunnen zij ontdekken wat bij hen past en of techniek een optie is. Daarom kunnen leerlingen techniek komen ervaren op vrijdag 22 maart as. tijdens Techniek Tastbaar bij de Engie Energiecentrale in Burgum.”

De breedte van techniek

Op vrijdag 22 maart wordt bij de Engie Energiecentrale een groot event georganiseerd waarbij de technische ondernemers uit de regio laten zien wie ze zijn en wat ze doen. De leerlingen kunnen techniek zelf ervaren. De deelnemende bedrijven komen uit verschillende branches en geven hiermee een breed beeld van de mogelijkheden in de techniek, zoals: installatietechniek, landbouwwerktuigen, autotechniek, oppervlaktebehandeling, automatisering, metaalbewerking, tweewielers, aandrijftechniek, gevelbouw, scheepsbouw, woningbouw en techniek in de zorg. De bedrijven komen dus letterlijk naar de leerlingen toe! Uiteraard zijn ouders en leerkrachten ook van harte welkom.

Er wordt een presentaties gehouden over banen en werken in de toekomst. Ook worden er rondleidingen door de energiecentrale georganiseerd. De kinderen kunnen meedoen aan een vlogbattle waarmee een mooie vlogcamera gewonnen kan worden.

Achtergrond

Het werk in de techniek wordt steeds meer allround, wat vraagt om flexibele en breed inzetbare medewerkers. Net als in andere vakgebieden hebben automatisering, digitalisering en robotisering groeiende invloed op de werkinhoud. Het arbeidsmarktperspectief op mbo-niveau blijft goed. Wel zie je een verschuiving, want van personeel in de technische sector wordt een hoger werk- en denkniveau gevraagd (minimaal mbo-niveau 3 en 4) en het belang van soft skills als samenwerken, flexibiliteit en zelfstandigheid neemt toe.

