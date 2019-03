Dronken bestuurder van de weg gehaald

Publicatie: vr 22 maart 2019 11.33 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft donderdagnacht in Surhuisterveen een dronken automobilist van de weg gehaald. De 48-jarige man uit Drachten was achter het stuur gekropen terwijl hij flink had gedronken.

De man werd door de politie staande gehouden en de blaastest liet gelijk zien dat hij onder invloed was. Op het politiebureau werd de man onderworpen aan een ademanalyse. De uitslag hiervan was 855 ug/l. Goed voor een rijverbod van 10 uren en de invordering van het rijbewijs. Het rijbewijs bleek bij controle al geruime tijd verlopen te zijn. De bestuurder mag zich binnenkort voor de rechtbank komen verantwoorden.