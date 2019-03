De drie Lytse Salomons bekend

Publicatie: zo 17 maart 2019 20.00 uur

DE WESTEREEN - In het Badhûs in De Westereen werden zondagmiddag de audities van de ‘lytse Salomon’ gehouden. Voor deze rol van ‘lytse Salomon’ hadden zich negentien jongens aangemeld. Drie jongens zullen de rol afwisselend gaan spelen in het spektakelstuk Salomon Het Kollumer Oproer. Eén voor één moesten de jongens onder begeleiding van Peter van der Ploeg op gitaar het lied van Ciske de Rat zingen.

De kandidaten werden welkom geheten door Syb van der Ploeg, die in de voorstelling de hoofdrol van Salomon Levy speelt. Daarna kregen de aanwezigen uitleg van Erie Dam over “Salomon Het Kollumer Oproer” en “Salomon Levy” in het bijzonder. Ook had Erie Dam nog een kleine verrassing voor de afvallers, zij mogen meedoen als figurant.

Daarna zong Syb van der Ploeg onder begeleiding van Peter van der Ploeg op gitaar, twee nummer waarvan één ook te horen zal zijn tijdens muziektheater-voorstelling Salomon.

Daarna was het de beurt aan de negentien jongens, zij moesten het refrein zingen van het lied Ciske de Rat. Voor de organisatie was het nog een hele klus maar uiteindelijk zijn Bryan v/d Meulen uit Kollum, Ger jan Keizer uit Eastermar en Rowan Vis uit Ryptsjerk zijn de gelukkigen, zij spelen de Lytse Salomon. Na afloop van de middag was er een Meet & Greet met Syb v/d Ploeg.

FOTONIEUWS