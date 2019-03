Honderden mensen bezoeken bijeenkomst FvD

Publicatie: di 12 maart 2019 19.46 uur

DRACHTEN - Honderden mensen zijn dinsdagavond aanwezig geweest bij een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) in de schouwburg De Lawei in Drachten. Het was zo druk dat er zelfs mensen huiswaarts moesten keren omdat er geen plek was in de zaal.

AFA Fryslân (AFAF) had aangekondigd om actie te voeren. Een klein groepje kwam langs en ze hingen enkele spandoeken op. Tijdens de binnenloop verliep alles vrij rustig op wat geschreeuw na tussen beide groepen. De politie was uit voorzorg met meerdere eenheden ter plaatse maar hoefde niet echt in te grijpen.

In De Lawei stonden Thierry Baudet en Theo Hiddema op het podium om hun aanhangers toe te spreken.