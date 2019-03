Start van week Gezonde Jeugd in Gorredijk

Publicatie: di 12 maart 2019 11.16 uur

GORREDIJK - Wethouder De Vries kwam maandag bij het begin van de schoolweek op OBS De Treffer in Gorredijk om de Week van de Gezonde Jeugd officieel te openen. Samen met de leerlingen nam de wethouder de buitenmoestuin van de school in gebruik. Marjon Visser, korfbalster bij LDODK, deed met de kinderen een warming up waarna ze hun eerste Daily Mile gingen lopen.

De gemeente Opsterland is sinds 2018 aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners streeft gemeente Opsterland naar een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

FOTONIEUWS