Superactie bij Wijma Haarden: Artel pelletkachels

Publicatie: di 05 maart 2019 09.50 uur

DE WESTEREEN - De GEHELE MAAND MAART geeft Wijma Haarden 10% korting op het gehele assortiment van Artel.

Pelletkachel Milieuvriendelijk duurzaam en puur natuur

Door innovatieve pelletkachel technieken heeft u ten alle tijden een optimaal verbrandingsproces. Het gevolg is dat er minimale hoeveelheden fijn stof en CO2 worden geproduceerd tegen maximale pelletkachel warmte. De RR Trading pellets zijn van 100% hout zaagsel gemaakt en is daarom dus 100% puur natuur.

Stookkosten besparing

"Ook geschroken van uw gas jaarafrekening?" Dan wordt het tijd om daar iets aan te doen. Met een pelletkachel of pellets CV ketel kunt u al snel een besparing, op uw stookkosten, realiseren van 40% tot 70%. Dat is nog eens goedkoop uw huis verwarmen.

Italiaans design met passie voor pellets

De Artel pelletkachel is een design pelletkachel gemaakt in Italië. Met zijn strakke lijnenspel en karakteristieke modellen is te zien, horen en voelen dat de Artel pallet kachels zijn ontworpen door mensen met passie voor pellets.



Sfeer en warmte

De vlammen van het houtvuur zijn zichtbaar en brengen de sfeer en comfortabele warmte van een houtkachel. Door innovatieve technieken profiteert u met een pellet kachel van het comfort, zonder dat het houtkachel gevoel verloren is gegaan.

Voorzet pellethaard verwarming

En pellet voorzet haard met lokale verwarming wordt in de woonkamer/keuken/bijkeuken/zolder geplaatst. De warme lucht, welke uit de pellethaard wordt geblazen, verwarmd enkel de kamer waarin de kachel zich bevindt. Door het zichtbare vlammenspel brengt de pelletkachel sfeer van een houtkachel.

"Uiteraard geniet u nog van de 500,00 euro subsidie. Deze regeling telt nu nog tot 31 dec 2019 maar er zijn sterke geluiden dat het eerder stopt..... Neem geen risico..... en schaf tijdig uw pelletkachel aan..en geniet van de subsidie."

Plaatsen en installeren van de haard is bij Wijma Haarden uiteraard mogelijk.

Kom naar de showroom voor een vrijblijvend advies:

Wijma Haarden

Suderstationstrjitte 19a

9271HA De Westereen

0511-233040

06-51 03 96 84