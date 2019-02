Werkzaamheden Diepswallen Kollum in volle gang

Publicatie: ma 18 februari 2019 20.56 uur

KOLLUM - Aan de Ooster- en Westerdiepswal in het centrum van Kollum wordt druk gewerkt aan het herstellen van de kaden. Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman heeft twee machines, zogenaamde Silent Pilers uit Engeland laten overkomen. Deze machines drukken trillingsvrij de damwand in de grond.Het is een compacte drukmachine die zich autonoom over de damwanden kan bewegen. Het drukt de damwand de grond in door zich vast te klemmen aan de reeds geplaatste damwanden. Zo ‘loopt’ hij als het ware over de damwand. Met de reactiekracht van de klemmen kan de volgende damwandplank gezet worden. De riolering, kaden, en bruggen worden compleet vernieuwd.

De kaden van de Diepswallen zullen opgemetseld worden. Het historische hart van Kollum wordt in ere hersteld. En bovendien is het centrum door de verhoogde bruggen straks over het water beter bereikbaar. Naar verwachting is de reconstructie juni 2019 afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn live te volgen via een webcam.

