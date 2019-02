Dronken Drachtster veroorzaakt aanrijding

Publicatie: zo 17 februari 2019 09.43 uur

DRACHTEN - Een 46-jarige Drachtster automobilist is zaterdagavond door de politie aangehouden. De man had een ongeval veroorzaakt en dit werd opgemerkt door een getuige. De getuige belde 112 en niet veel later kon de 46-jarige man worden aangehouden door de politie.

De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Daar blies hij 1280 ug/l. De bestuurder is ingesloten, omdat verhoor niet mogelijk was. Zijn rijbewijs is ingevorderd.