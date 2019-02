Boom van 15 meter omgevallen in Gorredijk

Publicatie: za 09 februari 2019 13.41 uur

GORREDIJK - Door de storm die door de regio raast, is zaterdagochtend een boom van 15 meter lengte omgevallen Gorredijk. De boom versperde vervolgens de Rattelwacht in het dorp.

Medewerkers van de gemeente Opsterland zijn in actie gekomen om het probleem op te lossen. De boom is in stukken gezaagd en opgeruimd.

