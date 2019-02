Spokentocht in en om Anjum

ANJUM - In Anjum vond zaterdagavond een spokentocht plaats vanuit de MFA De Dobbe. Er hadden zich 115 deelnemers ingeschreven en er waren 45 vrijwilligers die deze tocht mogelijk maakten.

In de hal zat een oud vrouwtje in een stoel die de kinderen een verhaal vertelde:

Meer dan 100 jaar geleden woonde er in de Terpen een arm echtpaar. Omdat de vrouw vaak in het wit was gekleed en ook nog eens erg bleek was, noemden de mensen in Anjum haar het "wiette wad wyfke".

Toen het witte wyfke 9 maanden zwanger was van hun eerste kindje gebeurde er iets verschrikkelijks. Ze lag lekker te slapen met haar man toen er op een nacht twee mannen met zwarte gewaden hun huis binnen drongen. De mannen zagen eruit als de dood.

Met een grote zeis sneden ze de keel van haar man door en sneden ze de buik van het wiette wad wyfke open om de baby eruit te stelen. Het wiette wad wiefke kon nog net zien dat het een meisje was voordat ze aan haar verwondingen overleed. Tot op de dagvan vandaag is er nooit meer iets van de baby vernomen, wel zijn er mensen in het dorp die zodra het donker wordt babygehuil horen.

Ook is er een enkeling die een spookachtig figuur met een kinderwagen heeft zien lopen en het wiette wad wiefke zittend in een rolstoel voorbij heeft zien komen, geduwd door haar overleden man. Het wiette wad wyfke en haar man hebben nooit rust gevonden en tot op de dag van vandaag zweven hun geesten rond in Anjum, roepend en op zoek naar hun baby. Het enige wat ze willen weten hoe het nu gaat met hun dochter! Zelfs de naam die het kleine meisje heeft gekregen is voor hun nog steeds onbekend.

Willen jullie alsjeblieft helpen om dit mysterie op te lossen, zodat het wiette wad wyfke en haar man na al die jaren hun rust kunnen vinden. Onderweg krijgen jullie letters en met die letters kunnen we misschien achter de naam van het meisje komen.

Om 19.00 uur vertrok de eerste groep kinderen de duisternis in voor een tocht door Anjum en omgeving. Onderweg werden ze meerdere malen opgeschrikt door enge figuren, die soms met kettingen, kettingzagen en messen tevoorschijn kwamen.

Na een onderbreking voor een kop warme chocolademelk werden de groepen met busjes naar Esonstad gebracht vanwaar men de route moest vervolgen. Als de juiste letters waren verzameld kwam daar de naam van het meisje tevoorschijn: Haitske. En wat de kinderen niet wisten was dat die oude vrouw door het horen die naam erachter kwam dat zij dat meisje Haitske was!

