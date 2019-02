238 snelheidsovertreders op de bon in Dokkum

Publicatie: vr 01 februari 2019 16.23 uur

DOKKUM - Vrijdagmiddag zijn er 238 snelheidsovertreders op de bon gegaan in Dokkum. Team Verkeer Noord-Nederland hield een radar-snelheidscontrole op de Holwerderweg, binnen de bebouwde kom, in Dokkum. Ter hoogte van Betterwird werd een flitser opgesteld.

1249 voertuigen passeerden de controle, 238 van hen reden te snel. Op de Holwerderweg is een maximumsnelheid toegestaan van 50 kilometer per uur, de snelste passant reed 88 kilometer per uur. De controle vond plaats tussen 12:30 en 15:30 uur.