Derde prijs voor Drachtster fotograaf

Publicatie: wo 23 januari 2019 15.02 uur

DRACHTEN - Een foto van fotograaf Jilmer Postma uit Drachten is genomineerd voor de Zilveren Camera. De foto viel bovendien in de prijzen in de categorie 'Kunst, cultuur en entertainment'. Het betrof de derde prijs. Jilmer Postma maakte met een drone een foto van een kudde schapen die over een brug in Drachten liepen.

De prijswinnaars in de aparte categorieën werden woensdag in Hilversum bekendgemaakt. De hoofprijs, de Zilveren Camera, wordt op 1 februari bekendgemaakt. Prijswinnaar daarvan krijgt een wisseltrofee en wint een geldbedrag van 10.000 euro.