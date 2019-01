Vrouw op fiets aangereden door auto in Drachten

Publicatie: zo 20 januari 2019 11.13 uur

DRACHTEN - Op de Lauwers in Drachten is zondagmorgen even na half 11 een vrouw op fiets aangereden. Vermoedelijk fietste de vrouw op de Lauwers toen ze over het hoofd werd gezien door een auto die uit de Fluessen kwam.

De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak verder afgehandeld.