Gaslek door werkzaamheden in Eastermar

Publicatie: vr 18 januari 2019 14.28 uur

EASTERMAR - De brandweer van Drogeham moest vrijdag even voor 14.00 in actie komen voor een gaslek. Aan de Seadwei in Eastermar was bij werkzaamheden een gat ontstaan in een leiding.

Langs de Seadwei werden kabels gelegd en daarbij is iets misgegaan. Het gas was goed te ruiken om het lek heen.Stedin is ter plaatse gekomen om het lek te dichten. De brandweer bleef voor de veiligheid ter plaatse tijdens de werkzaamheden van Stedin. De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.

