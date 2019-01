Philips verplaatst Britse productie naar Drachten

Publicatie: vr 18 januari 2019 13.25 uur

DRACHTEN - Philips gaat in 2020 zijn enige fabriek in Groot-Brittanië sluiten, zo meldt de NOS. In de Britse fabriek in Glemsford werken 430 mensen en worden babyproducten gemaakt. De productie zal worden verplaatst naar fabriek in Drachten.

Het bedrijf Philips is al langer bezig om het aantal fabrieken terug te brengen van ongeveer 50 naar 30 om kosten te besparen. Het is nog niet duidelijk of Drachten er ook daadwerkelijk honderden banen bij gaat krijgen.