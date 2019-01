Rijbewijs ingevorderd van vluchtende Fries

Publicatie: do 17 januari 2019 16.30 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De automobilist die woensdagavond op de Skieding bij Drachtstercompagnie is aangehouden is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. De 62-jarige man uit Twijzelerheide was onder invloed van alcohol.

De bestuurder werd staande gehouden met een zwaar beschadigde auto. De agenten ter plaatse kregen van hun collega's uit Drenthe door dat deze man een aanrijding had gehad. Vlak voor een rotonde bij Peize waren een aantal auto onderdelen aangetroffen.

Daarnaast had de man uit Twijzelerheide meerdere verkeersborden omver gereden. Uiteindelijk kon deze aanrijding aan de man en zijn auto worden gelinkt doordat hij ook zijn kentekenplaat was verloren.

Op het politiebureau in Drachten weigerde de man alle verdere medewerking waarop zijn rijbewijs meteen is ingevorderd. De auto is afgevoerd door een berger. De provincie Drenthe deed aangifte van het voorval en de schade aan de verkeersborden. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt en hij mag zich binnenkort voor een rechter verantwoorden.