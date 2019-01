Politie op zoek naar eigenaar aangereden kat

Publicatie: wo 16 januari 2019 10.32 uur

HURDEGARYP - Op de Centrale As is in de nacht van dinsdag op woensdag een kat aangereden. Dit heeft het beestje niet overleefd.

De politie kreeg een melding om 1.40 dat er een dode kat op de Centrale As lag ter hoogte van Hurdegaryp. Inmiddels zijn zij op zoek naar de eigenaar van de kat die een specifiek vlooienbandje om had.