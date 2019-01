Auto belandt in de sloot langs N381

Publicatie: zo 13 januari 2019 20.52 uur

URETERP - Langs de N381 in de richting van Drachten is zondag even na half 8 een auto te water geraakt. Zowel de politie, ambulance als de brandweer werden opgeroepen voor dit ongeval. Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen.

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in de naastgelegen sloot terecht. De man kon op eigen kracht de auto verlaten. Hij hield aan het ongeval geen verwondingen over.

Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald en meegenomen. De ter plaatse gekomen brandweer hoefde niet in actie te komen.