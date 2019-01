Burgumer (49) krijgt van rechter 'lawaaiverbod'

Publicatie: vr 11 januari 2019 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (48) mag van politierechter Chris Beuker na acht uur ‘s avonds geen lawaai maken. Dat was vrijdag de uitkomst van een rechtszaak die de nodige tijd in beslag nam. De Burgumer moest zich verantwoorden wegens belaging van de buren. Kort gezegd kwam het erop neer dat de man werd verweten dat hij de buren op allerlei manieren het leven zuur zou hebben gemaakt. Zo zou hij langdurig matten hebben uitgeklopt, precies op het moment dat de kinderen van de buren naar bed gingen.

Mattenkloppen

Het mattenkloppen was onderdeeltje van een lange lijst met verwijten: de Burgumer zou om de buren dwars te zitten opzettelijk een felle lamp in zijn woning hebben aangedaan; hij zou hebben gevloekt en gescholden; de middelvinger richting de buren hebben opgestoken; hij zou de dochter van de buren hebben uitgemaakt voor ‘debieltje’ en ‘mongooltje’; hij zou pesterig op een fluitje hebben geblazen; hij zou de buren gefotografeerd en gefilmd hebben en op de meest onmogelijke tijdstippen kabaal hebben gemaakt.

Zaag in de schutting

Er was overduidelijk sprake van een conflict met de buren, dat in de zomer van 2016 was begonnen. De buren – de partijen wonen aan de Tussendijken in Burgum – zouden zonder overleg een heg hebben gerooid en daarvoor in de plaats een schutting hebben geplaatst. Op zijn beurt had de verdachte de zaag in de schutting gezet. Daarvoor moest hij zich begin maart 2017 voor de rechter verantwoorden. De man kreeg toen geen straf, maar hij moest wel de schade aan de schutting -450 euro- betalen.

‘Discriminatie’

De gebeurtenissen waarvoor hij zich vrijdag moest verantwoorden hadden na die zitting plaatsgevonden. Volgens de Burgumer viel het allemaal wel wat mee en lag een groot deel van de schuld ook bij de buren. Hij zou onder meer zijn uitgescholden voor ’homo’. ‘Dat is discriminatie’, vond de verdachte. Het probleem zat voor officier van justitie Margreeth Meijer vooral in de houding van de verdachte: hij vond dat het allemaal niet zijn probleem was. ‘Het baart mij zorgen dat de verdachte niet aanvoelt wat de gevolgen zijn van zijn gedrag’, aldus de officier.

Contactverbod

Uit een door de buurvrouw op de zitting voorgelezen slachtofferverklaring bleek dat de hele situatie nogal wat impact heeft gehad op het gezin. Vooral omdat de kinderen er ook bij betrokken waren. Ook andere buren hadden tegenover de politie hun zorgen geuit over de situatie. Sommige buren waren bang dat het nog eens uit de hand zou lopen. In december 2017 kreeg de verdachte een contactverbod opgelegd: hij mocht op geen enkele wijze contact zoeken met de buren. Sindsdien was het goed gegaan.

Geen lawaai na acht uur ‘s avonds

Het leek de officier een goed idee om dat contactverbod te handhaven en uit te breiden: Meijer vroeg de rechter om de Burgumer te verbieden na acht uur ‘s avonds lawaai te maken. Rechter Beuker zag daar wel wat in. ‘Het contactverbod werkt’, concludeerde de rechter. Hij legde aan de Burgumer een celstraf op van drie dagen – zolang heeft de man in voorarrest vastgezeten - plus 60 dagen voorwaardelijk. Als de Burgumer binnen de proeftijd van drie jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet hij sowieso 60 dagen zitten. Hij komt bovendien onder toezicht van de reclassering.