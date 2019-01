Toch onderzoek naar 'verdwenen' Lawei-miljoen

Publicatie: wo 09 januari 2019 17.04 uur

DRACHTEN - Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de verantwoording van de 1,1 miljoen euro aan voorbereidingskosten voor de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten. Door twee accountantskantoren is een streep gezet, maar toch hoopt de raad met een derde partij de ‘onderste steen boven te krijgen’.

De verantwoording van de voorbereidingskosten is het laatste open eind in het gehele debacle rond De Lawei. De raadsenquête, de commissie die de gehele gang van zaken heeft onderzocht, bleek niet bevoegd om ‘voor de bonnetjes’ in de boeken van de schouwburg te duiken. De gemeente is dat als subsidieverstrekker wel, maar daar komt het onafhankelijkheidsaspect om de hoek kijken. Vandaar dat een derde partij nodig is.

Dinsdagavond werd een spoeddebat aangevraagd, nadat het college de problematiek met de accountantskantoren verklaarde. In eerste instantie werd Deloitte benaderd. Die wilde volgens burgemeester Tom van Mourik voortvarend aan de slag. ,,Een fluitje van een cent gaven ze aan. Ik heb toen gevraagd of ze niet te lichtvoetig waren.” Deloitte is de huisaccountant van Smallingerland. Na maanden niets van zich te hebben, gaf het kantoor de opdracht te terug met het argument van mogelijke belangenverstrengeling. ,,Dat heeft ons wel gefrustreerd.”

Ook met PWC gaat Smallingerland niet in zee. Die vloog een specialist uit Amsterdam in en kwam met een hele breed scenario waarin ze de complete gang van zaken rond de verbouwing van De Lawei weer onder de loep willen nemen. ,,Het kantoor heeft enorm haar best gedaan om verwarring te creëren om een zo groot mogelijke opdracht binnen te halen. PWC verdient een zware onvoldoende”, vindt CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde.

Na het spoeddebat stemde de raad uiteindelijk unaniem in met het voorstel om bureau Kafi uit Veenendaal in te schakelen. Dit kantoor heeft bij het grotere onderzoek naar het Lawei-debacle ook een adviserende rol gehad. De accountant verwacht met tweehonderd manuren, zo’n dertigduizend euro, de zaak rond te hebben.

Het college gaat op basis van haar bevoegdheden kijken wat ze qua voorwerk al kan doen. Feitelijk zou dat betekenen dat ambtenaren de straat oversteken om de boeken van De Lawei op te halen. Van Mourik weet echter dat het wellicht niet zo makkelijk is, omdat het lastig zaken doen is, als er verschillende accountantskantoren bij betrokken zijn. ,,Met de acceptatieprocedures van accountants ben je zo een aantal maanden verder.”

Overigens verwacht Van Mourik wel dat er na het vervolgonderzoek een punt achter het debacle kan worden gezet. ,,Een half jaar nadat de stofwolken zijn opgetrokken is duidelijk dat er geen claims meer volgen en dat we geen risico’s meer lopen. De boeken zijn gesloten.”