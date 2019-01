Mevrouw Nicolai-Ytsma 100 jaar oud

Publicatie: di 08 januari 2019 15.30 uur

SURHUIZUM - Dinsdag mocht mevrouw Wijke Nicolai-Ytsma uit Surhuizum maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht haar die dag om haar te feliciteren.

Mevrouw Nicolai-Ytsma is op 8 januari 1919 geboren in Surhuizum. Ze kwam uit een gezin met acht kinderen. Als 16-jarig meisje werkte ze al op een boerderij in Grijpskerk, hier ontmoette ze haar man Luitzen Nicolai. Na hun huwelijk gingen ze in Pieterzijl wonen waar haar man bij een boer werkte. Daarna verhuisden ze van Blauforlaat naar de Mieden en uiteindelijk naar Surhuizum waar ze zelf een boerderij kochten. Hier deed haar man de boerderij en zorgde Wijke voor de kinderen en het huishouden.

Mevrouw Nicolai–Ytsma woont samen met haar jongste zoon op de boerderij waar hij met veel liefde voor haar zorgt. Mevrouw viert haar verjaardag in het bijzijn van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

