Burgum in Dickenssfeer met diverse optredens

Publicatie: ma 17 december 2018 22.25 uur

BURGUM - In december is de Pleats compleeet in de Engelse kerstsfeer. Opera Compagnie Noord heeft een speciaal programma samengesteld waarbij het publiek in een Dickensachtige sfeer wordt ondergedompeld. Bij binnenkomst zal een koor, onder leiding van Tjalling Wijnstra, het publiek trakteren op Christmas Carols.

Daarnaast kan het publiek genieten van de Dinner For One. Miss Sophie, een rijke Engelse dame, nodigt traditioneel haar beste vrienden uit voor een diner om haar verjaardag te vieren. Omdat zij echter niet aanwezig kunnen zijn speelt de butler de rol van alle gasten en blijft hij tegelijkertijd zijn taak als butler ook vervullen. Dit leidt tot lachwekkende taferelen.

Hoofdmoot van de avond vormt de komische Opera Rjochter en Sjuery, vertaald in het Frysk vanuit Trial by Jury van Gilbert en Sullivan.

