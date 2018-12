Hardleerse drankrijder stapt opnieuw in auto

Publicatie: za 15 december 2018 17.29 uur

DRACHTEN - Een hardleerse drankrijder is vrijdagnacht opnieuw in de auto gestapt nadat hij was betrapt op het rijden onder invloed. De man werd door de politie gecontroleerd toen hij door het centrum van Drachten reed. Op het bureau lies de bestuurder 455 ug/l, goed voor een rijverbod van 4 uur.

De bestuurder besloot na zijn bezoek aan het bureau om gelijk zijn voertuig weer op te zoeken en weg te rijden. De politie hield de man in de gaten en hield de man opnieuw aan. Wederom is voor deze bestuurder een proces-verbaal opgemaakt en hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

De aanhouding was onderdeel van een grote alcoholcontrole in de gemeenten Smallingerland en Opsterland. In totaal werden tussen vrijdagavond en zaterdagochtend vroeg 200 bestuurders gecontroleerd. De hardleerse man was één van de vijf die gepakt werden. Daarnaast is er door de politie proces-verbaal opgemaakt tegen vier andere bestuurders ter zake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.