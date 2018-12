Scheepsbrand in Kootstertille

15 december 2018

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham is zaterdag om 13.21 uur opgeroepen in verband met een scheepsbrand in de haven aan de Mounestrjitte in Kootstertille.

De brand was ontstaan bij het starten van de motor. Ondanks de inspanningen van de brandweer was de boot niet meer te redden van de vlammen. De schipper is vanwege brandwonden behandeld door het ambulancepersoneel.

