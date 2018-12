Vallende sterren deze nacht goed te zien

Publicatie: do 13 december 2018 19.36 uur

BURGUM - Komende twee nachten zijn topnachten voor het spotten van vallende sterren. De sterrenregen wordt veroorzaakt door de Geminiden. De mooiste meteorenzwerm van het jaar piekt in deze nachten, de maan stoort niet en beide nachten verlopen droog met heldere perioden, maar ook wolkenvelden.

Met ruim 100 vallende sterren per uur trekt de meteorenzwerm Geminiden langs de hemel. De piek valt in de nacht naar vrijdag, maar ook in de nacht naar zaterdag zijn tijdens heldere perioden veel vallende sterren te zien. De meteoren zijn gelig van kleur en in de nacht naar zaterdag gemiddeld wat feller komende nacht.

Wat is een vallende ster?

Het lichtspoor dat in de volksmond een vallende ster heet noemen astronomen een meteoor. Het spoor van licht ontstaat doordat stukjes steen en gruis (meteoroïden) op 100 km hoogte de atmosfeer van de aarde binnendringen. De meteoroïden dringen met een enorme snelheid de atmosfeer van de aarde binnen. Soms worden snelheden behaald van meer dan 252.000 km/uur. Dat is 315 keer sneller dan een Boeing 747 vliegt. Door de hoge valsnelheid wordt het pad van de meteoroïde elektrisch geladen (ionisatie) en bij het opheffen van het landingsverschil komt straling (licht) vrij.