Oebele Brouwer wordt burgemeester Achtkarspelen

Publicatie: do 13 december 2018 18.18 uur

BUITENPOST - De raad van de gemeente Achtkarspelen beveelt Oebele Brouwer uit Eastermar aan voor het ambt van burgemeester. De gemeenteraad heeft dat donderdag besloten en bekendgemaakt. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming wordt pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

De 58-jarige Oebele Brouwer is gehuwd, vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. Als persofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Leeuwarden werd hij een relatief bekend persoon in Friesland en Nederland met name door de zaak Vaatstra.

Brouwer is momenteel docent aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie en als officier van justitie werkzaam als recherche-officier bij het Landelijk Parket te Rotterdam.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin februari 2019 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd is Gerben Gerbrandy waarnemend burgemeester.