Gemeente koopt veegmachine voor 195.000 euro

Publicatie: do 13 december 2018 16.40 uur

BURGUM - Een nieuwe straatveegmachine van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft 195.000 euro gekost. Een voorlichter van de gemeente benadrukt dat de nieuwe machine volledig is aangepast aan de wensen van de gemeente. Het nieuwe wagentje is sindskort te bewonderen op straat.

De straatveegmachine rijdt volledig fossielvrij op HVO diesel en is een primeur voor Friesland. De gemeente wil graag een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Wethouder Andries Bouwman. "We hebben daarom onze grote vrachtwagen ingeruild voor een nieuwe wagen, die volledig op HVO (blauwe) diesel rijdt." Naast dat de veegwagen duurzaam is, zou hij ook nog een praktischer en effectiever zijn.

Eerder maakte Tytsjerksteradiel gebruik van een grote vrachtwagen om de straten schoon te vegen. Nadeel daarvan was onder andere dat de wagen niet overal bij kon. Ook maakte de vrachtwagen gebruik van water om de straten schoon te maken. Dat is vanaf vandaag verleden tijd. De nieuwe straatveegmachine is veel compacter en kan daardoor bijna overal bij. De wagen maakt bovendien gebruik van een speciale techniek om zonder watergebruik het vuil op te zuigen..

De nieuwe straatveegmachine werd geleverd door het bedrijf HD van Dijk uit Sint-Annaparochie en maakte de afgelopen weken al een aantal proefritten in de gemeente.