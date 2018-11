Burgumer fanfares gaan door onder naam: Legato

Publicatie: ma 26 november 2018 11.40 uur

BURGUM - Ruim 500 bezoekers waren zaterdagavond getuige van een spetterend concert, verzorgd door de nieuwe muziekvereniging 'Fanfare Burgum' (tijdelijke naam) en het Interkerkelijk Burgumer mannenkoor. Het was bomvol in De Ikker, op deze avond omgeturnd tot een restaurant in Franse stijl.

Onder leiding van de dirigent Sytze van der Hoek opende het korps met het alom bekende nummer ‘Moments for Marricone’. Het gevarieerde programma bevatte een aantal bekende Franse chansons. Ook het mannenkoor droeg bij aan het succes van deze avond. De Kikker-medly bezorgde het koor een staande ovatie van het publiek.

Het hoogtepunt van de avond vormde de presentatie van de nieuwe naam (en logo) van het korps, de Burgumer muziekvereniging LEGATO. De muziekterm Legato staat voor een verbinding van noten en symboliseert de verbinding tussen de beide fusiekorpsen Apollo en Hallelujah. Het korps telt zo'n 60 leden.

Met het nummer ‘Tour de France’ kwam een eind aan deze geslaagde avond en regende het van complimenten. Kortom, een goede start en impuls voor het behoud van de Fanfaremuziek in Burgum de komende eeuw.