74-jarige hennepverdachte krijgt geld terug

Publicatie: wo 21 november 2018 14.50 uur

LEEUWARDEN - Hij zei dat hij nergens van wist, maar toch werd een 74-jarige inwoner van Nes (Dongeradeel) woensdag door politierechter Tom Wolters veroordeeld voor het aanwezig hebben van 505 wietplanten. De kwekerij werd op 17 oktober aangetroffen in de schuur van de boerderij van de verdachte, aan de Nijewei in Nes. De planten stonden op zolder. De Nesser was zich volgens eigen zeggen van geen kwaad bewust. ‘De verkeerde zit hier’, zei hij.

Buurvrouw is tipgeefster

De politie was naar aanleiding van een tip op de kwekerij gestuit. De tipgeefster, een buurvrouw, was vrij gedetailleerd geweest. De vrouw wist dat de planten op de zolder van de schuur stonden, ze zou er zijn geweest. De verdachte zou haar gevraagd hebben om de toppen te knippen. Ze kende de verdachte ook goed, ze zouden bevriend zijn geweest. De Nesser trok de wenkbrauwen hoog op, toen de rechter de verklaring voorlas die de vrouw bij de politie had afgelegd. ‘Ik ken haar niet. Hebt u een adres, dan wil ik ook weten waar ze woont’.

Voordeur opengebroken

Vanuit de woning was een dikke stroomkabel naar de kwekerij aangelegd. De stroom werd illegaal afgetapt. Ook daar wist de verdachte niets van. Zijn voordeur zou een keer zijn opengebroken, maar daarvan had hij geen aangifte gedaan. Hij schoof de zwarte Piet naar een drietal personen die wel eens klusjes voor hem deden. Zelf was hij niet zo vaak op boerderij, een groot deel van de tijd bracht hij door bij zijn levenspartner in Leeuwarden. Hij schatte dat hij 25 procent van de tijd in Nes was. ‘Ik ben daar heel weinig’, zei hij.

Zuidlaardermarkt

De personen die de verdachte noemde, waren door de politie gehoord. Ze wisten van niets. En dan was daar nog de zak met hennepafval die in de auto van de Nesser was gevonden. ‘Dat hebben zij gedaan’, zei hij, doelend op de drie personen die hijzelf verdacht. Ook werd er in zijn auto een behoorlijk geldbedrag aangetroffen. De verdachte zei dat dat geld -bijna 6000 euro- bestemd was voor de aanschaf van twee veulens, op de Zuidlaardermarkt.

Ondergrondse stroomdraad

De officier van justitie geloofde het verhaal niet. De man wist volgens de officier van zowel de hennep als de illegale stroomaansluiting. De ondergrondse stroomdraad liep door een oude mestafvoer, dat kon alleen de boer zelf weten redeneerde de officier. Zij eiste een werkstraf van 80 uur. Op basis van één geslaagde oogst schatte de officier het financiële voordeel op 15.000 euro. De officier verzocht de rechter om dat bedrag van de Nesser te ‘plukken’. Qua straf kwam de rechter op hetzelfde uit als de officier. De financiële afwikkeling viel echter een stuk lager uit. Wolters achtte het aanwezig hebben van de planten - niet het telen – bewezen. Er was volgens de rechter niet genoeg bewijs dat de Nesser wist van de diefstal van de stroom. Op dat punt volgde een vrijspraak. Het financiële voordeel stelde de rechter vast op 5000 euro. Dat betekent dat de Nesser zelfs nog geld terugkrijgt. In zijn auto werd precies 5850 euro gevonden, hij krijgt dus nog 850 euro van Justitie terug.