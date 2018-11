Eerste stemmers naar de stembureaus

Publicatie: wo 21 november 2018 10.23 uur

KOLLUM - Inwoners van de gemeente Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel kunnen vandaag, woensdag 21 november tot 21.00 uur stemmen op de partij en kandidaat die ze in de gemeenteraad willen zien. Vanaf 1 januari 2019 worden deze drie gemeenten samengevoegd. Vanaf die dag gaan de gemeentes samen verder onder de naam gemeente Noardeast-Fryslân.

Woensdag gingen de eerste stemmers al vroeg naar de stembus. In Kollum staan de stemlokalen in Meckamastate, Pro Rege en het gemeentehuis. Er rijden ook twee mobiele stembureaus rond. Deze gaan naar Warfstermolen, de Triemen, Hantumhuizen, Wânswert en het busstation en Friese Poort in Dokkum.