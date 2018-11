Drankrijder wacht al 2,5 jaar op rechtszaak

Publicatie: di 20 november 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het rijbewijs van een Drachtster (37) werd in april 2016 ongeldig werd verklaard. Toch werd de man dit jaar binnen een maand tijd tot twee keer toe door de politie aangetroffen terwijl hij een auto bestuurde. Eerst op 11 juni en op 15 juli. De tweede keer weigerde de Drachtster mee te werken aan een bloedonderzoek. Omdat uit de speekseltest bleek dat de man vermoedelijk cocaïne had gebruikt, wilde de politie een bloedmonster afnemen.

Als de dood voor injectienaalden

Daar wilde de Drachtster niet aan meewerken. ‘Ik ben als de dood voor injectienaalden’, zei hij dinsdag tegen rechter Chris Beuker. Al met al vond hij het onterecht dat zijn rijbewijs door het CBR was ingenomen. Dat gebeurde naar aanleiding van een zaak uit december 2015. Terwijl de zaken van dit jaar binnen een half jaar aan de rechter werden voorgelegd, moet de zaak uit 2015 nog steeds behandeld worden. De zaak stond in maart 2016 op zitting, werd aangehouden en is daarna nog niet weer voor de rechter geweest.

Kosten alcoholcursus

Toen hij op 11 juni werd staande gehouden, verklaarde de Drachtster dat hij toch in de auto was gestapt omdat hij de inname van het rijbewijs onterecht vond. Zolang er nog geen rechterlijke uitspraak is in de zaak uit 2015, mag hij van het CBR niet autorijden. De reden dat het CBR het rijbewijs invorderde, was omdat de Drachtster de kosten van de alcoholcursus niet kon betalen.

Niet de eerste drankzaak

De tweede keer -in juli- werd de Drachtster ‘s nachts om vijf over halt twee aangehouden op het Voorhuis. Hij weigerde niet alleen zijn medewerking aan de speekseltest, hij wilde ook geen verklaring afleggen. ‘Ik zat er helemaal doorheen’, zei de man. De zaak van december 2015 was niet de eerste drankzaak van dat jaar. In april 2015 was hij ook al veroordeeld voor rijden met drank op.

Depressieve klachten

Verder liep de Drachtster deze zomer in twee proeftijden. In mei en augustus vorig jaar kreeg hij tot twee keer toe vier maanden voorwaardelijke rijontzegging opgelegd. Het ging in die periode niet goed met de man, hij kampte met depressieve klachten. Daar hield officier van justitie Nicole Janse rekening mee. Omdat de Drachtster al eerder boetes en een werkstraf heeft gehad, was dat voor de officier een gepasseerd station. Zij eiste voor het tweemaal rijden zonder rijbewijs en het weigeren van het bloedonderzoek twee weken cel plus zes weken voorwaardelijk.

Rekening met psychische klachten

Voor de ‘nieuwe’ feiten eiste de officier een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, plus omzetting van de twee oude rijontzeggingen van vier maanden in een definitief rijverbod van acht maanden. De rechter hield, meer dan de officier, rekening met de psychische klachten van de Drachtster. Beuker legde de geëiste celstraf geheel voorwaardelijk op, met een proeftijd van drie jaar. ‘Ik vind niet dat u naar de gevangenis moet, maar u moet wel heel goed weten dat dit niet kan’. De rechter voegde er nog aan toe dat de man er met deze uitspraak goed mee weg kwam.