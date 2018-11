Fokkema (46) nieuwe griffier van Smallingerland

Publicatie: vr 16 november 2018 12.40 uur

DRACHTEN - Tijdens de raadsvergadering van 27 november 2018 wordt de heer Gert-Jan Fokkema uit Bant voorgedragen voor benoeming als de nieuwe griffier van de gemeente Smallingerland. Na zijn benoeming kan hij in Smallingerland starten met ingang van 1 januari 2019.

De heer Fokkema werkt sinds 2012 als griffier bij de gemeente Meppel. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als raadsadviseur bij de gemeente Almere en als adviseur van de Politie Flevoland. Hij is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente.

Gert-Jan Fokkema volgt in onze gemeente Frans van der Heide op, die per 1 september jl. als griffier in Leeuwarden is begonnen.