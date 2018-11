Beintemawei-Walddyk in Oudwoude officieel geopend

Publicatie: do 08 november 2018 19.58 uur

OUDWOUDE - Donderdag is de vernieuwde Beintemawei-Walddyk te Oudwoude/Westergeest officieel geopend door wethouder Jelle Boerema. Het afronden van dit werk betekent het einde van een tijdperk. Het is namelijk het laatste werk dat is opgeleverd in opdracht van de gemeente Kollumerland, voordat deze per 1 januari 2019 opgaat in de gemeente Noardeast-Fryslân. De oplevering luidt ook de start in van een nieuw ambitieus project: de tweedehands brug Oudwoude.

Werkzaamheden Beintemawei-Wâlddyk

Eerder dit jaar werden de Beintemawei te Westergeest en de Wâlddyk te Oudwoude/Westergeest vernieuwd. Hierbij is het wegdek vervangen. Ook zijn er aan beide zijden van de weg graskeien aangebracht. De gehele Beintemawei is aangepakt, evenals de Wâlddyk vanaf afslag Ee tot aan de Lauwersmeerweg. Het werk is uitgevoerd door Koninklijke Oosterhof Holman te Grijpskerk.

Tweedehands brug Oudwoude

De opening van de vernieuwde Beintemawei-Wâlddyk luidt tevens de start in van het haalbaarheidsonderzoek naar het project ‘Tweedehands brug Oudwoude’. In dit project zal het valdeel van een oude brug uit buurtschap Ritsumasyl worden gebruikt om de brug aan de Wâlddyk in Oudwoude te vervangen. Het valdeel is beschikbaar gesteld door bouwteam DRIVE dat onder leiding van de provincie Fryslân bezig is met de bouw van een biocomposietbrug in Ritsumasyl. Deze brug wordt opgeleverd in de zomer van 2019.

Doorbreken traditioneel samenwerkingsmodel

Het idee om een oude brug te hergebruiken is ontstaan uit een innovatieve samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De partijen die betrokken zijn bij het vervangen van de brug in Oudwoude zien de noodzaak in van het hergebruiken van schaarse middelen en het doorbreken van traditionele samenwerkingsvormen. Dit project laat zien dat het mogelijk is om op korte termijn duurzame initiatieven in de praktijk te brengen.

Deze manier van samenwerken moet een voorbeeld zijn voor duurzaam handelen in de toekomst, weet ook Boele Dijkstra van DDFK Gemeenten: “Infrastructuur beherend Nederland staat de komende jaren voor een grote vervangingsopgave. Alleen door op een innovatieve en duurzame wijze samen te werken met het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen we deze klus aan”.

Het haalbaarheidsonderzoek dat vandaag werd gestart, moet inzicht geven in de wijze waarop het vernieuwen van de brug in Oudwoude tot stand gaat komen. Bij het project zijn, naast DDFK Gemeenten, ook NHL Stenden, FARSK, Koninklijke Oosterhof Holman, Lievense Ingenieurs en OHPEN Ingenieurs betrokken.