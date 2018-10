't Luifeltje in Burgum wint Cafetaria Top 100

Publicatie: di 30 oktober 2018 12.18 uur

BRANTGUM - 't Luifeltje in Burgum is de winnaar van de Snackkoerier Cafetaria Top 100 2018. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens de award show in Hilversum. Volgens de jury maakte de 54-jarige eigenaar Bauke van der Meer een verpletterende indruk. Het enthousiasme omschrijft de hoofdjury als 'top'. De energie in de cafetaria is aanstekelijk en het bedrijf is perfect onderhouden.

In 2014 en 2015 schopte 't Luifeltje het al tot Provinciewinnaar in de Cafetaria Top 100. Dit jaar is de cafetaria van Bauke van der Meer niet alleen provinciewinnaar, maar de beste van de gehele top 100. De top 100 is een vakwedstrijd voor snackbars en cafetaria's wordt jaarlijks georganiseerd door vakblad Snackkoerier. Deelnemers worden bezocht door een mystery guest en een vakjurylid. De top van de lijst krijgt nog eens een uitgebreid bezoek van de hoofdjury, waarna de uiteindelijke ranking wordt bepaald.